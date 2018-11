Newcastle, Benitez: "Finalmente la prima vittoria, ora avanti così"

© foto di Imago/Image Sport

Prima vittoria in campionato conquistata dal Newcastle che ha battuto di misura il Watford con un gol di Perez nella ripresa. Dopo la gara Rafa Benitez ha detto: "Secondo me, meritavamo di vincere anche prima di oggi, ma farlo davanti ai nostri tifosi è stato un buon risultato. Abbiamo avuto tre problemi di infortunio e tre sostituzioni, ma la reazione è stata buona. Sono tre ottimi punti. Avevamo bisogno della prima vittoria per avere più fiducia e speriamo di poter giocare con lo stesso livello e intensità e, auspicabilmente, segnare qualche altro gol".