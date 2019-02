© foto di Insidefoto/Image Sport

In Inghilterra si è parlato molto del possibile rinnovo di contratto di Rafa Benitez che dopo essere stato accontentato sul mercato sembra pronto a continuare la sua avventura al Newcastle. Tuttavia in conferenza stampa il tecnico su questo argomento ha detto: "'Non dirò,' Oh, abbiamo acquistato due giocatori quindi firmerò un contratto ora'. Non è il momento di parlarne. Uso sempre una parola cruciale: equilibrio. Questa è la chiave, dobbiamo stare calmi. Sono piuttosto pragmatico e sono più felice ora di una settimana fa. Perché? Perché abbiamo vinto contro il Man City e abbiamo comprato due giocatori che ci danno qualcosa che non avevamo. Penso che tutti siano un po' più felici".