Newcastle, Benitez: "Frustrato da alcune decisioni arbitrali, loro più forti"

Dopo la sconfitta per 1-0 al Goodison Park contro l'Everton, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, si vede la qualità dei giocatori che hanno a disposizione. Non è straordinario che abbiano vinto. Sono però frustrato da alcune decisioni dell'arbitro Madley, ma le rispetto e non le voglio contestare", ha detto l'ex allenatore di Napoli e Inter in riferimento a un possibile calcio di rigore per tocco di mano in favore dei suoi.