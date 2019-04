© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sfida contro il Brighton, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha parlato così del suo futuro: "Ogni giorno conta perché alla fine vuoi fare tutto il possibile per iniziare a lavorare. Ma vedremo. Parlo ogni settimana con l'amministratore delegato. Sono rilassato. Non dipende da me. Sto aspettando una chiamato.

È molto chiaro: ognuno ha le sue idee. Cosa vogliamo fare in futuro? Questa è la chiave. Se abbiamo visioni diverse, dovremo trovare un punto nel mezzo di cui siamo contenti".