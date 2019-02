© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'obiettivo primario è conquistare la salvezza, poi parleremo di altri progetti". Rafa Benitez, nella lunga intervista concessa ad As, ha parlato così del suo futuro: "Non voglio che i tifosi o i giocatori del Newcastle perdano tempo a preoccuparsi del mio futuro. La cosa importante adesso è salvarci". I Magpies sono attualmente quindicesimi in Premier League con 28 punti in classifica dopo 27 giornate.