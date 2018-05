Newcastle, Benitez: "Il club deve chiarire le ambizioni per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, ha parlato del proprio futuro e del futuro del club: "Come possiamo migliorare il rendimento della squadra? Facendo le cose giuste, come ho smepre detto fino dall'inizio dell'anno. Questo significa anche chiarire le nostre ambizioni: tutti i nostri tifosi la pensano come me, hanno la stessa sensazione a proposito degli obiettivi. Serve chiarezza".