Newcastle, Benitez: "Il mio futuro? Non ne parlo perché non lo conosco"

Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza del proprio futuro con i Magpies: "Siamo sempre allo stesso punto - ha dichiarato l'ex allenatore di Napoli e Inter - Il mio contratto scade il 30 giugno. Sono un professionista e ho un sacco di cose a cui pensare. Non posso dire a nessuno cosa succederà semplicemente perché non conosco il mio futuro. Non sto dicendo ai giocatori che non prolungherò, ma non è una mia responsabilità al momento. Quello che devo fare è preparare la prossima partita nel migliore dei modi".