E' al Newcastle dal 2016 e ha un accordo in scadenza a giugno, ma l'avventura di Rafael Benítez al St. James's Park può proseguire. Il The Mirror fa sapere che la dirigenza dei Magpies ha offerto il rinnovo all'ex tecnico di Liverpool, Inter, Napoli e Real Madrid. Molto dipenderà dai progetti del club britannico: la squadra, intanto, ha sette punti di vantaggio sul Cardiff terzultimo in classifica.