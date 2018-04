Newcastle, Benitez: "Non siamo ancora salvi, dobbiamo continuare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'importante successo conquistato in casa del Leicester City, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez si è detto molto soddisfatto: "E 'stato fantastico lo sforzo dei giocatori, il modo in cui stavano lavorando, creando occasioni e la connessione con i tifosi, anche loro incredibili. A volte quando giochi contro una buona squadra sei sotto pressione ma continuano a fare bene, è stata una prestazione professionale. Il Leicester è sempre pericoloso, hanno dei giocatori che possono farti del male, ma abbiamo avuto tre o quattro contropiedi in cui avremmo potuto fare meglio. Siamo salvi? Non ancora, siamo più vicini ma dobbiamo continuare così".