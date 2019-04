© foto di Imago/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato in casa del Brighton, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha detto: "È un peccato per noi dopo aver lavorato così duramente, ma è una lezione e dobbiamo continuare a fare in questi match dove l'altra squadra si gioca il tutto per tutto. Il mio futuro? Prima ho detto che dobbiamo concentrarci sui match, se avremo delle notizie ve lo faremo sapere, ora proseguiamo e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane".