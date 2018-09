Newcastle, Benitez: "Potevamo ottenere più, restiamo fiduciosi"

© foto di Imago/Image Sport

Quarta sconfitta in cinque gare per il Newcastle ko anche contro l'Arsenal in casa. Dopo la gara Rafa Benitez ha detto: "Abbiamo fatto davvero bene nel primo tempo, la sensazione era che avremmo potuto ottenere qualcosa di più, poi abbiamo concesso un gol iniziale, ed è diventato difficile per noi. Sapevamo che poteva essere così questa partenza, è dura, abbiamo avuto una partita o due dove potevamo ottenere punti come contro il Cardiff, ma dobbiamo mantenere la convinzione e la fiducia nello stesso modo in cui abbiamo fatto la scorsa stagione".