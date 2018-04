Newcastle, Benitez: "Potrei rimanere qui anche dieci anni"

© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Newcastle Rafa Benitez ha parlato del suo futuro in sella al club bianconero: “Potrei rimanere qui anche dieci anni. Mi piace lavorare con i giovani e mi piace migliorarli, ma mi piace anche vincere. Devi avere un mix di giovani e giocatori d’esperienza, questo significa che devi spendere dei soldi perchè non ora non si può coppiere e vincere qualcosa”.