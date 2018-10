Newcastle, Benitez rischia l'esonero: si pensa a Rodgers come sostituto

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez potrebbe presto pagare l'inizio di stagione disastroso del Newcastle. Secondo la stampa inglese infatti il futuro del tecnico spagnolo è appeso ad un filo dopo che i Magpies non sono ancora riusciti a vincere ancora una partita di Premier League e sono penultimi in classifica. Pare che la dirigenza stia pensando a Brendan Rodgers come sostituto e un'altra sconfitta nella prossima gara casalinga contro il Brighton potrebbe sancire definitivamente l'addio di Benitez.