Newcastle, Benitez: "Siamo salvi ma serve di più, non sono contento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto ko rimediato dal Newcastle, sconfitto in casa dall'ultima in classifica, il West Bromwich Albion. Dopo la gara Rafa Benitez ha detto: "Ci abbiamo provato ma non sono contento della nostra prestazione, del palleggio, tutto ciò che abbiamo fatto nelle ultime partite, oggi non l'abbiamo fatto. Volevamo ottenere più punti per finire più in alto possibile in classifica, ma oggi non abbiamo fatto bene, abbiamo commesso molti errori e non siamo stati abbastanza bravi. Non pensiamo di aver finito ormai il lavoro ma è un peccato perché abbiamo avuto una buona stagione che vogliamo finire meglio. Mi congratulo con i giocatori per la buona stagione, ma dobbiamo essere migliori di oggi".