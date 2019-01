© foto di Imago/Image Sport

Il Newcastle - riporta Sky Sports Uk - è in trattativa col Benfica per il centrocampista greco Andreas Samaris (accostato anche al Frosinone). Inoltre, la squadra di Benitez dopo Jordan Lukaku (non ha superato le visite mediche) punta a rinforzare la difesa con un terzino: in questo senso proseguono le trattative col Monaco per Barreca.