Newcastle, Benitez: "Troppo divario economico, la tattica non basta"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Leicester, il tecnico del Newcastle Rafa Benitez ha riconosciuto per l'ennesima volta le difficoltà riscontrate nel competere con club molto più potenti economicamente rispetto ai bianconeri: "Puoi fare tutto bene a livello tattico, ma i nostri avversari hanno giocatori che fanno la differenza in campo. Il Leicester ha calciatori da 30 milioni di sterline, per questo la nostra vittoria è stata ancora più importante. Abbiamo lavorato tutti duramente contro una buona squadra".