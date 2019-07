Newcastle, Bruce avvisa lo United: "Longstaff non è in vendita"

Il Manchester United da tempo sta seguendo il talento del Newcastle, Sean Longstaff ma ancora una volta il manager del Newcastle Steve Bruce ha ribadito che il giocatore non è in vendita: "Non vuoi mai perdere i tuoi migliori giovani giocatori e penso che abbiamo reso abbastanza evidente che non lo faremo. Ora ci stiamo concentrando su Sean. Ripeterò solo quello che ha detto il proprietario: non è in vendita".