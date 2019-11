Vittoria in rimonta per il Newcastle che ha battuto 2-1 il Bournemouth in casa: "La squadra ha mostrato un grande spirito dopo i primi venti minuti in cui il Bournemouth ci ha causato molti problemi", ha ammesso il tecnico Steve Bruce dopo il successo. "Ma dopo abbiamo dovuto lottare e abbiamo creato abbastanza possibilità per vincere con più margine ma non siamo riusciti a segnare il terzo gol. I gol dei difensori? Di vitale importanza, sappiamo quanto siano importanti i calci piazzati e se hai tre difensori centrali devi capitalizzare".