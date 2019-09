Newcastle, Bruce: "Deluso per il secondo gol. Firmino? Cambia tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il manager del Newcastle, Steve Bruce, ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta per 3-1 in casa del Liverpool:

"Loro sono molto forti e sempre pericolosi, è per questo che sono i campioni d'Europa in carica. Il secondo gol è una delusione. Abbiamo perso palla in mezzo al campo ed eravamo scoperti: questi errori non si possono mai commettere, soprattutto quando giochi ad Anfield. In queste prime giornate già abbiamo giocato contro Arsenal, Tottenham e Liverpool e il resoconto che c'è stato è discreto, questo mi fa piacere".

Su Firmino:

"Si muove in zone dove è difficile andarlo a prendere. Quando vedi che non gioca tiri un sospiro di sollievo, ma quando entra poi cambia tutto".