Intervenuto in conferenza stampa al termine di Newcastle-Everton, l'allenatore dei bianconeri Steve Bruce ha così commentato la sconfitta casalinga dei suoi: "St. James Park tutto esaurito? Non c'è niente di meglio di questo stadio pieno e rumoroso come è stato oggi. Non penso meritassimo di uscire sconfitti quest'oggi, ma l'Everton è una buona squadra. Hanno degli ottimi giocatori - riporta Chronicle Live -. Credevo fosse importante non perdere questa gara, ma purtroppo è capitato. L'ultima volta che abbiamo perso dopo aver rimontato risale ad agosto, ma spero che nel 2020 avremo più fortuna con gli infortuni".