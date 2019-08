Newcastle, Bruce: "Non abbiamo fatto abbastanza per vincere"

Seconda sconfitta di fila per il Newcastle che dopo aver perso contro l'Arsenal al debutto, è stato battuto 3-1 in casa del Norwich alla seconda gara di Premier League: "Non ricordo di aver mai passato un buon pomeriggio tornando a Carrow Road. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere", ha ammesso il tecnico dei Magpies dopo la gara. "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, hanno giocato in un certo modo e sono tornati a casa con i tre punti. A volte vieni battuto e lo accetti. Ma il modo in cui abbiamo perso non va bene, non abbiamo fatto abbastanza".