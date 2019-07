Newcastle, Bruce non si nasconde: le magpies vogliono Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin interessa al Newcastle. L'esterno del Nizza, più volte accostato al Milan, potrebbe giocare in Premier League: come riportato da Sky Sports UK il giocatore francese piace molto a Steve Bruce, nuovo manager delle magpies. Nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze in Ligue 1 con 6 gol all'attivo.