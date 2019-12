© foto di Imago/Image Sport

La scorsa estate l'attaccante Andy Carroll ha firmato un contratto di 12 mesi con il Newcastle, accordo che prevede un compenso basato sul rendimento del giocatore. L'ex West Ham ha così commentato la sua situazione: "Io voglio solo restare qua il più a lungo possibile perché sono felice. Ma non ho parlato con nessuno per quanto riguarda il futuro e il possibile nuovo contratto. Semplicemente vedremo come andranno le cose e decideremo".