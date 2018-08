Newcastle-Chelsea 1-2, la stampa inglese attacca il "catenacciaro" Benitez

Una nuova avventura per Santiago Gentiletti. Il difensore ex Genoa è vicino all’Albacete. Trattativa ai dettagli. Gentiletti riparte dalla Spagna...

TMW - Albacete, in arrivo Gentiletti

Verona e Padova si dividono la posta in palio: 1-1 al Bentegodi

Pescara, Sebastiani: "Tante occasioni per segnare. Mercato chiuso"

Lecce, Sticchi Damiani: "La trattativa per Chiricò è importante"

Serie B, i finali: vittorie per Foggia e Cittadella, pari tra Ascoli e Cosenza

Le pagelle dell'Ascoli - L'attacco non ferisce, Brosco risolve

Le pagelle del Cosenza - Maniero punge ma non basta, bene Tutino

Spezia, ripresa dei lavori fissata per lunedì pomeriggio

Il Sannio: "Benevento a Lecce per esorcizzare il pericolo degli ex"

Cittadella, Gabrielli: "I nuovi arrivati sono profili giusti per la squadra"

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy