Sfumato l'interesse di mercato del Milan, Allan Saint-Maximin è vicino alla Premier League. Secondo quanto riferito da Nice-Matin, infatti, l'esterno offensivo del Nizza sarebbe a un passo dall'accordo con il Newcastle, ancora in attesa di scegliere e annunciare il proprio allenatore. L'affare dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.