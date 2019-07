© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sports UK fa il punto sul possibile trasferimento al Newcastle di Harry Wilson, esterno di centrocampo 22enne di proprietà del Liverpool. L'emittente satellitare, nella sua versione d'Oltremanica, spiega come l'affare in questo momento si sia bloccato, in quanto i Reds non lasciano partire il giocatore in prestito. Klopp è stato chiaro: via solo a titolo definitivo, e per una cifra che supera i 20 milioni. Ecco che dunque il Newcastle si è defilato.