© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Newcastle e il Monaco hanno trovato l’accordo per il trasferimento in Inghilterra del terzino mancino Antonio Barreca. L’ex Torino, come riferisce Sky Sport, domani volerà alla volta della città inglese per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. Barreca si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto.