Newcastle, Gayle di ritorno e già in uscita: lo cerca il Middlesbrough

Secondo quanto riferito dal Daily Star, l'attaccante Dwight Gayle, che tornerà al Newcastle dal prestito al West Bromwich, a fine stagione potrebbe lasciare la squadra bianco-nera e cambiare aria. Da quanto si apprende sul suo conto si sarebbe fatto avanti il Middlesbrough, società attualmente in Championship, la seconda lega del calcio inglese, che quest'anno non è riuscita nell'obiettivo di tornare nel massimo campionato. Avrebbe però trovato proprio in Gayle l'elemento ideale per riprovarci l'anno prossimo: il classe '89 è infatti reduce da 24 gol messi a segno nella passata stagione col WBA.