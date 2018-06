Newcastle, il serbo Mitrovic saluterà la squadra di Benitez

© foto di Image Sport

Aleksandar Mitrovic saluterà il Newcastle di Rafa Benitez. L'attaccante serbo, che prepara la Coppa del Mondo con la sua Nazionale, secondo Sky Sports UK lascerà la squadra bianconera a titolo definitivo. Lo scorso gennaio, invece, il classe '94 aveva deciso di sposare la causa del Fulham, riuscendo a segnare 12 gol in 17 gare di Championship e risultando determinante per il ritorno dei cottagers in Premier League.