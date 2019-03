© foto di Imago/Image Sport

Il Newcastle non ha ancora preso una decisione sul futuro di Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli, oggi alla guida dei Magpies, che non ha nascosto l'intenzione di chiedere rinforzi estivi alla dirigenza. Dalla squadra, però arriva un messaggio chiaro, in particolare da Ayoze Pere: "È molto importante per noi, ha fatto tanto per il Newcastle e ne siamo grati. Dovrebbe rinnovare". Sulla stessa linea anche DeAndre Yedlin: "Ha unito tutta la città".