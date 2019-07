Il Newcastle, dopo l'addio di Rafa Benitez, ancora non ha trovato il nuovo tecnico per la prossima stagione. Mikel Arteta e Patrick Vieira, secondo quanto riportato dal Sun, al momento si sono allontanati dalla panchina delle magpies. Le prossime ore saranno decisive per capire chi verrà scelto come nuovo manager, ma a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione la situazione è ancora complicata.