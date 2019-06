Newcastle, nessun contatto con Patrick Vieira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Newcastle, dopo l'addio di Rafael Benitez, sta cercando il nuovo manager in vista della prossima stagione. Tanti i nomi accostati alle magpies, tra cui quello di Patrick Vieira, attuale tecnico del Nizza. L'ex centrocampista francese, secondo quanto riportato da Sky Sports, non ha avuto contatti ufficiali con il club inglese.La dirigenza dovrà muoversi in fretta, visto che la squadra inizierà la preparazione in Cina agli inizi di luglio.