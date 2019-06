Il Newcastle ha salutato in giornata Rafa Benitez e cerca ora un nuovo allenatore. Come già scritto nelle scorse ore, nel mirino dei magpies c'è Garry Monk ma interessa anche Gennaro Gattuso. In Inghilterra, invece, circolano notizie legate a José Mourinho e non solo: Sky Sports UK accosta anche il 64enne Avram Grant alla panchina dei bianconeri. L'ex allenatore del Chelsea, che nel 2008 sfiorò la vittoria della Champions League con i blues, ricopre dallo scorso settembre il ruolo di direttore generale del Panathinaikos.