Newcastle, nuovi incontri con Benitez: si va verso la fumata bianca

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez e il Newcastle potrebbero andare avanti insieme. L'allenatore è in scadenza il prossimo 30 giugno ma la dirigenza dei magpies, così come il tecnico spagnolo, vuole raggiungere un'intesa sul nuovo contratto. Gli incontri - fa sapere il The Sun - non hanno finora portato alla fumata bianca che, tuttavia, potrebbe arrivare a breve.

Le frecciate di Benitez. "Sto aspettando una risposta da parte del club per il rinnovo. Quello di cui sono certo è che in futuro voglio tornare a competere per vincere qualche trofeo. Il massimo è ovviamente la Champions, quindi nei prossimi 11 anni di carriera mi piacerebbe tornare a vincerla", aveva detto l'ex tecnico di Inter e Napoli che non si accontenta di conquistare la salvezza con la squadra bianconera. Qualora dovesse arrivare il rinnovo, la dirigenza accontenterà il mister spagnolo in sede di mercato.