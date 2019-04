Newcastle o ritorno in Bundes? L'Hertha accelera per Jurgen Klinsmann

© foto di Image Sport

E' stato accostato al Newcastle per prendere il posto di Rafa Benitez ma Jürgen Klinsmann è un nome caldo anche per l'Hertha Berlino, club nel quale gioca - come portiere - suo figlio Jonathan, nato nel 1997 dal matrimonio con Debbie Chin (di origine cinese), 17 presenze nell'Under 20 degli Stati Uniti. Ci sarebbe anche lo Stoccarda interessato all'ex ct di Germania e Stati Uniti, ma l'Hertha si è mosso in maniera più decisa. L'ex attaccante di Inter, Tottenham, Bayern Monaco e Stoccarda - oggi 54enne - non allena un club dal 2009, quando lasciò proprio il Bayern dopo meno di una stagione.