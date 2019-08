Newcastle, obiettivo Tuanzebe: ma tutto dipende da Maguire

Il Newcastle cerca rinforzi in questi ultimi giorni di mercato. Le Magpies, come riportato dal Daily Mail, potrebbero puntare tutto su Axel Tuanzebe, difensore centrale dei Red Devils. Il tutto dipenderà anche dall’arrivo di Harry Maguire a Old Trafford. Le operazioni devono concludersi entro la chiusura del mercato in Premier League, fissata entro l’8 agosto.