© foto di Dimitri Conti

Joelinton è un nuovo giocatore del Newcastle, da qualche ora. Il brasiliano 22enne, arrivato per una cifra record dall'Hoffenheim, ha così parlato al sito ufficiale della sua nuova squadra: "Sono davvero felice di essere qui. So del grande investimento che la società ha fatto per me, e arrivo qui con una bella responsabilità sulle mie spalle. Sono motivatissimo e voglio dare tutto sul campo".