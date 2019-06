Newcastle, Patrick Vieira ci pensa: possibile un ritorno in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Vieira vuole parlare con il Newcastle per tornare in Premier League. L'attuale allenatore del Nizza, secondo quanto riportato dal Sun, potrebbe accettare la panchina delle magpies, rimasta vuota dopo l'addio di Rafael Benitez. Tanti i nomi in lista, ma al momento il tecnico francese sembra essere favorito. Dal 2011 al 2015 ha allenato le giovanili del Manchester City, per poi iniziare la sua avventura al New York City.