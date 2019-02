© foto di Community - Strategic Communications Adv

Come riferito dalla testata francese Sport 1, il Newcastle sarebbe pronto a fare pazzie sul mercato per offrire una nuova pedina di qualità al proprio manager Rafa Benitez. I Magpies sono infatti segnalati molto vicini a chiudere un affare da record con l'Hoffenheim, al quale andrebbero 60 milioni di euro per avere l'attaccante brasiliano Joelinton, classe '96 tra i pezzi più pregiati del calcio tedesco per il quale sarebbe dunque infranto il record di spesa appena effettuato in questa sessione invernale per l'acquisto di Miguel Almiron, preso per 25 milioni di euro circa.