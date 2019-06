© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome che circola fa sognare tutti i tifosi del Newcastle. Secondo quanto riportato da A Bola le magpies starebbero pensando a José Mourinho per sostituire Rafael Benitez. Un nome davvero interessante per la panchina del club inglese, anche perché il tecnico lusitano ha parecchia esperienza in Premier League. In Inghilterra ha allenato Chelsea e Manchester United, collezionando complessivamente 304 panchine.