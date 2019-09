Già in passato s'è parlato di un possibile cambio di proprietà in casa Newcastle e forse queste voci hanno ingolosito Peter Kenyon, ex amministratore delegato di Manchester United e Chelsea. In Inghilterra è un dirigente sportivo molto noto e apprezzato e adesso, per conto di alcuni investori statunitensi, starebbe facendo pressione su Mike Ashley per pattuire un piano di pagamento. A riportarlo è il Sun.