© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Newcastle mette le mani avanti in caso di mancato rinnovo di mister Rafa Benitez (contratto in scadenza a giugno). Come riporta il Times, sarebbero due al momento i profili analizzati dai bianconeri per la prossima stagione: l'ex Huddersfield David Wagner e Brendan Rodgers, oggi tecnico del Celtic.