Steve Bruce è il nome per il dopo Rafa Benitez in casa Newcastle United. Lo spiega il Mirror: il 58enne ha avuto il permesso da parte dello Sheffield Wednesday con cui la società bianconera sta già discutendo della cifra per l'addio. Bruce è pronto a scatenare un uragano sul Tyneside, visto che il suo passato al Sunderland non sembrerebbe graditissimo alla Toon Army.