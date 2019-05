© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez sta trattando in questi giorni il rinnovo con il Newcastle, ora fissato al 30 giugno. Oggi è andato in scena un incontro fra le parti, a Londra, che potrebbe continuare nella giornata di venerdì. C'è l'idea, da ambo le parti, di trovare un accordo per il prolungamento.