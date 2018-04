Neymar a Iniesta: "Onorato di aver giocato al tuo fianco, Maestro"

Neymar Jr, attaccante del PSG, ha voluto salutare così Andres Iniesta dopo l'addio al Barcellona: "Maestro, sono onorato di aver fatto parte della tua storia al Barcellona - ha scritto su Instagram - Ti ho ammirato da lontano e dopo essermi avvicinato mi sono innamorato del tuo calcio e molto di più della persona che sei fuori dal campo. Racconterò per sempre di aver avuto l'onore di festeggiare al tuo fianco. Tutti gli amanti del calcio sono grati per tutto quello che hai fatto. Cammineremo per sempre abbracciati capitano".