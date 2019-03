© foto di Simone Bernabei

A Neymar l'eliminazione del PSG dalla Champions per mano del Manchester United non va proprio giù. Il brasiliano, presente sulle tribune del Parco dei Principi, al termine del match vinto 1-3 dai Red Devils ha postato su Instagram una storia in cui attacca l'operato del VAR ed in particolar modo l'assegnazione del rigore nei minuti di recupero del secondo tempo che ha permesso agli inglesi di raggiungere i quarti di finale. "Mettono 4 persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini. Non esiste! Come fa a colpire di mano se è girato di spalle?", l'attacco del brasiliano verso Skomina.