Neymar celebra i 10 anni di carriera: "Non bisogna aver paura di sbagliare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo dieci anni di carriera Neymar ha postato su Instagram un testo in cui fa una sintesi della sua traiettoria professionale. Ha utilizzato la foto della sua prima partita con il Santos e ha scritto che da quel giorno ha appreso molte cose. "Ho messo molti 'ho sbagliato' perchè la mia vita come atleta è stata questa. Non bisogna aver paura di sbagliare. E se sbaglio ci metto la faccia di nuovo. Sono così nella vita e dentro il campo. Scusate ma è il mio stile di gioco", ha scritto tra le altre cose.