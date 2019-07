Neymar e Griezmann, disertori annunciati o quasi. Barcellona nel destino

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'assenza di Neymar al ritiro del Paris Saint-Germain è il segno inequivocabile di un addio fra le parti che sembra inevitabile.

Nonostante sia l'acquisto più caro della storia del calcio, nonostante sia pagato oltre 30 milioni di euro, nonostante sia il volto non solo del Paris Saint-Germain ma della Ligue 1 l'amore non è mai sbocciato. Sin dai primi mesi in Francia si è parlato di nostalgia di Barcellona e del Barcellona, di un campionato più competitivo di quello francese. I flop in Champions del PSG non hanno peraltro non hanno aiutato, l'esplosione di Mbappé in questa stagione ha oscurato la sua stella, complice anche l'ennesimo infortunio che lo ha tenuto fuori per un po'. La finale di Coppa di Francia dello scorso maggio, nel quale ha perso le staffe contro un tifoso l'ultima goccia di un rapporto già in crisi.

Le parole di Nasser Al-Khelaifi di qualche settimana fa sono state inequivocabili: "I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità. È necessario fare di più, lavorare di più. Non sono qui per compiarcersi. Se non sono d'accordo le porte d'uscita sono aperte. Non voglio più atteggiamenti da stelle".

Per l'appunto, Neymar non si è presentato. "Il PSG era al corrente" ha dichiarato il padre. Non dello stesso avviso il club, che ha promesso di adottare misure adeguate per punire il brasiliano.

La cessione ormai è un'ipotesi più che concreta, ma a che prezzo? Alla scadenza naturale del contratto mancano 3 anni e considerata la cifra investita (222 milioni) non si potrà andare sotto i 130 milioni di euro. Cifra peraltro vicina a quanto spenderà il Barcellona per Antoine Griezmann. Il francese, che da tempo ha informato l'Atlético Madrid di andar via, era atteso dai colchoneros nella giornata di ieri. E nemmeno lui si è presentato.