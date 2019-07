© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un nuovo capitolo della saga Neymar arriva direttamente dal Brasile. Secondo Uol Esporte, il calciatore brasiliano avrebbe annunciato al Paris Saint-Germain l'intenzione di lasciare il club in questa finestra di mercato. Una decisione comunicata al presidente Al Khelaifi e al direttore sportivo Leonardo. In serata erano arrivati il comunicato del PSG, che aveva annunciato provvedimenti nei confronti del giocatore per l'assenza alla ripresa degli allenamenti e la risposta del padre del fuoriclasse , che sosteneva di aver avvisato la società del ritorno ritardato. Tutto lascia pensare che Neymar abbia già in mente quale sarà il suo futuro.