Neymar, l'ex compagno al PSG Berchiche: "Andrà al Real Madrid"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da Cadena Ser, il nuovo laterale dell'Athletic Club Yuri Berchiche si è sbilanciato sul futuro del suo ex compagno di squadra ai tempi del PSG, Neymar: "Neymar tornerà a giocare nella Liga, ma vestirà la maglia merengue e non più quella blaugrana". In casa Real Madrid quello della stella brasiliana è un nome che circola da ormai più di un anno.